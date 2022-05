Covid: 1.756 nuovi casi e 11 decessi in Puglia

Il dato è consolidato: tutte le province pugliesi registrano numeri a tre cifre per i casi di Covid da ormai qualche settimana. Nonostante un rialzo, riportato oggi, nel numero complessivo dei contagi. Sono 1.763 quelli registrati nelle ultime 24 ore, su 13.584 test somministrati. Per un tasso di contagiosità che è del 12,9 percento. Un rialzo, quello registrato oggi, che sconta la minore attività della Asl Bari nel fine settimana. I nuovi contagi riportati sono 610 in provincia di Bari, 100 nella Bat, 148 in provincia di Brindisi, 255 in Capitanata, 386 nel leccese e 237 in provincia di Taranto. Altri 16 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 4 casi la provincia di residenza non è nota. Alto il numero dei decessi, 11 nelle ultime ore. In continua discesa il numero degli attualmente positivi in Puglia, oggi se ne contano 26.486 (-584). Di questi 275 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (-31), e 12 in terapia intensiva (-1). Sono 2.329 i guariti nelle ultime ore.