Nominato il nuovo presidente del Comitato Feste Patronali

Il giovinazzese Lisi fa sognare San Benedetto del Tronto

Se la Sambenedettese sogna la promozione in serie C, lo deve a un giovinazzese, il centrocampista Vincenzo Lisi, centrocampista classe 2001. È stato suo il gol che ha permesso ai marchigiani di superare il Tolentino nella semifinale play off promozione e approdare alla partita