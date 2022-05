Covid: Il tasso di positività scende all’8,5 percento

Scende a 518 il numero dei positivi al Covid in Puglia. Il doto emerge dai 6.046 test effettuati con il tasso di positività che si attesta all’8,5 percento. La provincia di Bari riporta di 179 nuovi casi, la Bat 33, la provincia di Foggia 39, quella di Foggia 88, il leccese 102, il tarantino 67. Altri 8 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 2 casi la provincia di residenza non è nota. Come ieri, anche oggi si deve registrare un decesso. Numeri più bassi per quanto riguarda i nuovi casi nelle ultime 24 ore, ma risale quello complessivo dei positivi al Covid. Il bollettino della Regione riporta 27.070 casi, con un più 62 rispetto a ieri. In leggero rialzo anche i ricoveri. Nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi sono assistiti 306 pazienti (+4) e in terapia intensiva 13 (+1). I guariti nelle ultime 24 ore sono 455.