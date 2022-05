Ristori agli ambulanti penalizzati dalla pandemia

È stata una lunga battaglia sindacale a sostegno delle attività dei commercianti ambulanti e fieristi. Alla fine la Regione Puglia ha accordato risarcimenti alla categoria il risarcimento per quanto perso, in termini economici, nel lungo periodo di restrizioni e chiusure dovute alla pandemia. Per coloro che nel 2020 hanno subito perdite oltre il 50 percento del loro fatturato, calcolato sull’anno precedente, saranno accreditati 4mila euro, purché abbiano presentato istanze attraverso il portale dedicato e abbiano i requisiti di ammissibilità. La Camera di Commercio ha già pubblicato i primi elenchi dei beneficiari delle somme stanziate dalla Regione, prevedendo l’erogazione a cominciare dalla provincia di Foggia, per poi proseguire con le altre province pugliesi. La notizia arriva da CasAmbulanti, l’associazione di categoria. «Sono felice – ha commentato Savino Montaruli di CasAmbulanti - per gli Ambulanti Fieristi che finalmente dopo tanta attesa si vedono arrivare sui conti correnti queste somme che sono sicuramente un segnale in quanto, per la prima volta in assoluto, viene riconosciuta la Categoria degli Ambulanti dalla Regione Puglia». La categoria degli ambulanti è stata tra le più penalizzata dalla pandemia. Nei periodi di chiusura sono saltati i mercati, le fiere, le feste patronali, oltre ad altri eventi che li avrebbe visti al lavoro. «I beneficiari – ha concluso Montaruli – sono tantissimi, basti vedere gli elenchi. E molti di loro sono soggetti di diverse nazionalità e questo dà ancor più valore aggiunto alla nostra azione a favore della categoria».