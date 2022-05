Altri 956 positivi e un decesso. Questo il bollettino Covid di oggi

Il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione riporta oggi 956 casi di positività su 10.035 test effettuati, e un decesso. Per un tasso che scende al di sotto del 10 percento. I casi registrati sono 305 nell’area metropolitana di Bari, 61 nella Bat, 88 in provincia di Brindisi, 115 in Capitanata, 236 in provincia di Lecce e 138 in quella di Taranto. Altri 9 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 4 casi la provincia di residenza non è nota. Sono 27.008 gli attualmente positivi in Puglia (-376 rispetto a ieri) con 302 pazienti ricoverati in medicina generale (-6) e 12 in terapia intensiva (+1). Sono 1.331 i guariti nelle ultime 24 ore.