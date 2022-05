Continua a scendere il numero dei ricoverati nei reparti covid degli ospedali pugliesi

È appena oltre il 10 percento il tasso di positività al Covid 19 rilevato oggi in Puglia. Dai 10.145 test effettuati, infatti, sono emersi 1.101 nuovi casi, distribuiti tra la provincia di Bari 334, la Bat 62, la provincia di Brindisi 118, la Capitanata 166, la provincia di Lecce 243, e quella di Taranto 164. Altri 9 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 5 casi la provincia di residenza non è nota. Si devono contare ancora 6 decessi. I casi attualmente positivi in Puglia sono 27.384 (447 in meno rispetto a ieri), di questi 308 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali regionali (-15), e 11 in terapia intensiva (-1). Sale velocemente il contatore delle persone guarite dal virus, sono 1.542 i negativizzati nelle ultime 24 ore.