Arretra la circolazione del Covid a Giovinazzo

Sale a 480 il numero dei vaccinati con la quarta dose del vaccino anticovid a Giovinazzo. L’ulteriore somministrazione è destinata ai pazienti fragili e agli over 80, per metterli al sicuro da conseguenze serie e gravi causate dall’infezione che, ricordiamo, non è per niente cessata. Lo dimostrano i 50 nuovi casi registrati in città nella settimana tra il 16 e il 22 maggio. Rispetto alla settimana precedente, il bollettino settimanale della Asl riporta di 14 casi in meno, ma chi ha contratto il virus negli ultimi tempi, anche se in forma lieve, fatica a negativizzarsi. Rimane comunque la tendenza al ribasso della circolazione del virus, con Giovinazzo che segna una incidenza che è al disotto della media provinciale. E questo non succedeva da diverse settimane, nonostante il fatto che da oltre un mese e mezzo non si hanno notizie sul numero puntuale dei positivi in città.