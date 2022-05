Covid: ancora 14 decessi in Puglia

Il bollettino regionale riporta oggi un lieve rialzo della curva del contagio da Covid 19. Soprattutto nel dato che si riferisce al numero dei decessi, 14 nelle ultime 24 ore. I nuovi casi registrati sono 1.609 emersi dai 13.306 test lavorati. Per un tasso che sale al 12 percento. Nella provincia di Bari i nuovi contagi sono 540, nella Bat 86, in provincia di Brindisi 124, in quella di Foggia 252, nel leccese 341 e nel tarantino 242. Ancora 15 casi riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 9 casi la provincia di residenza non è nota. Continua a migliorare la situazione negli ospedali pugliesi dove sono ricoverate, nei reparti ordinari, 323 pazienti (-16) e in terapia intensiva 12 (-1). Complessivamente i contagiati in Puglia sono 27.831 (-509 rispetto a ieri), mentre a guarire sono stati, nelle ultime ore, in 2.104.