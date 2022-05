Si è quasi dimezzato nelle ultima 24 ore il numero dei positivi al Covid in Puglia

Scende all’11 percento il tasso di positività al Covid 19 in Puglia. Il dato è relativo ai 1.478 nuovi casi emersi dai 13.189 test effettuati. Nello specifico i casi emersi nell’area metropolitana di Bari sono 460, nella Bat 97, in provincia di Brindisi 139, in Capitanata 213, in provincia di lecce 228 e in quella di Taranto 228. Altri 13 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 5 casi la provincia di residenza non è nota. Complessivamente i contagiati in Puglia sono 28.340, ben 13.280 in meno rispetto a ieri. Di questi 339 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali regionali (+7) e 13 in terapia intensiva (-4). Sono 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Alto anche il numero dei guariti, che oggi raggiunge quota 14.754.