I responsabili del disastro in Cala Porto

Continuiamo con la nostra inchiesta condotta insieme al Comitato per la Salute Pubblica sulle vicende che hanno portato allo sgombero delle imbarcazioni dai pontili dati in concessione al Comune. Una vicenda che parte da lontano, il cui epilogo ha precise responsabilità.

Il disastro di pontili e ormeggi in Cala Porto inizia con il 2015. A dirigere il settore c’è da poco Elio Sannicandro. Per ben due volte il Piano comunale delle Coste, costato circa 25 mila euro, viene adottato dalla Giunta comunale. Viene presentato in pompa magna soprattutto dal sindaco Depalma e da Sannicandro. Ma suscita vive polemiche nelle presentazioni pubbliche. Sarebbe un disastro per il turismo giovinazzese, soprattutto balneare. E l’amministrazione Depalma-Sollecito sceglie di chiuderlo in un cassetto. Non verrà mai presentato al Consiglio comunale.

Oggi c’è il rischio serio di una nomina commissariale da parte della Regione Puglia che quasi sicuramente si risolverebbe in una approvazione secca di quel documento. Nelle due delibere di giunta in questione è naturalmente presente Sollecito: muto come quasi sempre, vota allineato assieme agli altri.

Successivamente a questi primi passi falsi o inconcludenti, il 12 giugno di quell’anno, la Giunta comunale decide di partecipare al bando del Gruppo Regionale Costiero Terre di Mare allo scopo, tra l’altro, di poter finanziare un progetto di razionalizzazione del porto, con un nuovo «piano degli ormeggi» e la rimodulazione delle «concessioni demaniali portuali». Allo scopo si prevede una spesa di circa 40 mila euro, più IVA. Successivamente, il 22 settembre, dopo l’apposita gara, viene affidato l’incarico per l’elaborazione di un «piano degli ormeggi» e razionalizzazione del porto ad un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti. Costoro, a spron battuto, elaborano alcune idee poi condensate in due volumi a stampa. E così si svolge un incontro pubblico il 16 dicembre 2015 in Sala San Felice.

A presiedere nell’occasione il Sindaco Tommaso Depalma e l’appena dimessosi assessore al ramo Elio Sannicandro, ora nel suo nuovo ruolo di consigliere del Sindaco. Grande l’attesa, anche perché ferve l’annuncio per il nuovo accordo politico con Forza Italia.

La discussione è assai vivace: vivissima è ancora l’impressione per alcuni recenti episodi delittuosi (in quel periodo morì ucciso da colpi di arma da fuoco il giovane Gaetano Spera il cui delitto, come fu riportato dagli inquirenti, aveva connessioni con le attività in Cala Porto). Il sindaco annuncia l’installazione di telecamere per garantire la sicurezza e di una sbarra per garantire l’accesso solo a chi può vantare un diritto (tutti conoscono come è finita e l’attuale Far West in quell’angolo, con l’inutile sbarra permanentemente alzata). Il punto dolente: i pontili. Cosa farne? I tecnici dipingono uno stato pietoso dell’insenatura. La conclusione, però, è univoca: non si possono regolamentare gli ormeggi, serve prima un piano regolatore del porto. Solo 4 anni dopo, nel luglio 2019 la Giunta si decide ad avviare le procedure per la redazione di uno specifico «Piano regolatore del Porto», affidato poi con altre delibere al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura del Politecnico di Bari, per una spesa di altri 20 mila euro + IVA.

Insomma, il destino di pontili e ormeggi era chiaro da anni. Tutto scritto in documenti pagati a caro prezzo (oltre 65 mila euro) e inutilmente. C’era bisogno di spendere tutti questi soldi per leggere banalmente un po’ della legislazione vigente e scoprire che per governare la mutazione di Cala Porto c’era bisogno di uno specifico piano regolatore? Ma poi, tutto chiuso inutilmente in un cassetto a prender polvere?

Che dire dell’espertissimo vice-Sindaco, oggi pretendente al trono di Depalma? In una intervista rilasciata per scopi elettorali, ricorda solo il Piano regolatore del Porto con l’iter iniziato da 4 anni. Dice che questi sono i tempi necessari. Ma dov’era quando approvava in giunta la spesa di oltre 25 mila euro per il Piano comunale delle coste, poi messo a dormire? E dov’era quando approvava la spesa di oltre 40 mila euro per la redazione del Piano degli ormeggi? Ma li ha letti i due volumi del piano poi chiuso inutilmente in un cassetto? Eppure per questi voti portava a casa una congrua indennità, malamente dichiarata. Adesso non ricorda più nulla. Come fare ad affidare a costoro il nostro futuro se il loro passato e soprattutto il loro presente è quello fotografato dalle loro dichiarazioni?

Il porto di Giovinazzo è la foto più emblematica delle bellezze di Giovinazzo. Ma oggi anche delle brutture di 10 anni di malgoverno.