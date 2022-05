Cala Porto: le responsabilità hanno nomi e cognomi

Il porto di Giovinazzo. Le imbarcazioni ormeggiate sui pontili dati in concessione al Comune sono state rimosse, dopo l’iniziativa della Capitaneria di Porto e dopo l’ordinanza con cui si intimava lo sgombero. Il sindaco Tommaso Depalma, dopo aver incontrato il contrammiraglio Leone, aveva ottenuto comunque di far rimane ormeggiate le barche, i gozzi essenzialmente, alla banchina, almeno fino a fine estate. Ma perché si è arrivati a questa conclusione, nonostante per anni non sono mai stati regolamentati gli ormeggi in Cala Porto? Cosa non è mai stato detto? Proviamo a dirlo noi al temine di una piccola inchiesta condotta con il Comitato per la Salute Pubblica. E le responsabilità che emergono hanno nomi e cognomi, giusto per citare un film girato a Giovinazzo. Naturalmente tutto è supportato da atti e documenti.



In questi giorni si è fatta confusione organizzata su pontili e ormeggi in Cala Porto. Per tacere dei moli interdetti persino ai pedoni. A contribuire soprattutto il sindaco uscente Tommaso Depalma, concentrato a rimpallare responsabilità e ad addossare ad altri pesi che sono solo suoi. In silenzio assoluto, come al solito, il vice-sindaco, Michele Sollecito, candidato a succedergli, sempre pronto al voto in passato, ma ben attento oggi a non sfiorare nemmeno la materia per non scottarsi.

Invano. Su quella brutta storia - destinata a capitoli ancora più scottanti nel prossimo futuro – sta stampato il loro timbro, quello dell’Amministrazione Depalma-Sollecito. Un timbro costato molto caro ai Giovinazzesi, come vedremo.

Era tutto scritto già da tempo. Ma nessuno ha provato a far chiarezza. Tante chiacchiere finora ma nessuno ha portato finora fuori le carte accumulate inutilmente nei cassetti di questa Amministrazione. Le carte che portano i voti e i volti precisi dei nostri amministratori. E soprattutto quelli di un ineffabile assessore e consigliere del Sindaco, quell’indimenticabile Elio Sannicandro, costato caro alla nostra città. Costato un «Piano comunale delle coste» mancato, un «Piano degli Ormeggi» mancato e tanto altro ancora. Come dimenticare le progettazioni di piste di atletica e altro ancora. Eppure, chiunque oggi vada sui siti abitati da questo signore trova l’esibizione di «curricula» in cui i suoi trascorsi a Giovinazzo sono dipinti con tutti i toni del rosa, con i toni trionfali di un grande realizzatore. Peccato che non dica che di fatto è tutto rimasto chiuso nel cassetto e, per quanto riguarda il porto, oggi è causa di un grande disastro.

Mal ce ne incolse. La sciagura di quel periodo amministrativo si fa tutta apprezzare adesso nel presente. Nella desolazione di quei pontili, nelle minacce che incombono su quegli ormeggi. Nel frattempo sono non pochi i proprietari dei gozzi che hanno deciso di tirare in secca le loro imbarcazioni. Con il rischio di vederle andare perse a causa del cado estivo che potrebbe deteriorare il fasciame di legno. Un danno di non poco conto che si somma a quello dell’immagine turistica che quelle barche nel porto hanno sempre offerto.

La storia è abbastanza lunga e complicata. Prossimamente aggiungeremo un altro tassello. C’è bisogno di esser chiari. Un po’ di «suspense» non guasta. Entreremo di più nel merito della «questione».