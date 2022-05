Covid: in Puglia 11 decessi e 1.561 nuovi casi

Continua a essere alto il numero delle vittime per Covid in Puglia. Nelle ultime 24 ore, come riporta il bollettino quotidiano della Regione sono 11 i decessi registrati. Mentre i nuovi casi riportati sono 1.561, a fronte di 13.415 test somministrati. Per un tasso di contagiosità che è del 11,6 percento. Nella provincia di Bari i casi riportati sono 534, nella Bat 79, in provincia di Brindisi 114, nel foggiano 204, in provincia di Lecce 336 e in quella di Taranto 263. Altri 24 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 7 casi la provincia di residenza non è nota. Gli attualmente positivi in Puglia sono 41.620 (548 in meno rispetto a ieri), di questi 332 sono i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della regione (-24), mentre nei reparti di terapia intensiva il numero degli assistiti è rimasto fermo a 17. I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.098.