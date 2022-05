Covid: 2.407 nuovi casi e 14 decessi in Puglia

Dopo due giorni senza decessi, oggi se ne devono contare 14. Un nuovo picco, così come risale la curve del contagio. Sono 2.407 i casi registrati nelle ultime ore su 17.522 tamponi somministrati. Con un tasso che è del 13,7 percento. Numeri in risalita, ma come sempre è successo, sono dati che risentono delle attività sanitarie più limitate nei fine settimana. I casi riportati oggi sono 830 nella provincia di Bari, 169 nella Bat, 189 in provincia di Brindisi, 311 nel foggiano, 482 in provincia di Lecce e 394 in quella di Taranto. Altri 22 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 10 casi la provincia di residenza non è nota. Sono 42.168 i positivi in tutta la regione (-954 rispetto a ieri), di questi 356 (-7) sono assistiti nei reparti di medicina generale e 17 (-3) in terapia intensiva. Sono 3.347 i guariti nelle ultime 24 ore.