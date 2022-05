Il ricordo della strage di Capaci in piazza Vittorio Emanuele

Un minuto di silenzio per commemorare la strage di Capaci, dove persero la vita, 30 anni fa, Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il ricordo istituzionale, alle 17,57 ora della strage, come voluto dall’Anci, l’associazione dei comuni italiani, il vicesindaco Michele Sollecito e il presidente del Consiglio Alfonso Arbore, che si sono fermati davanti al Comune di Giovinazzo in rappresentanza di tutta la città. Subito dopo è stato il presidio di Libera intitolato a Michele Fazio, vittima innocente di mafia, ripercorrere con il loro ricordo e con le parole di don Luigi Ciotti, i giorni della strage.