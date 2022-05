Il tasso di circolazione del Covid in Puglia è al 9,7 percento

Anche oggi il bollettino quotidiano della regione non segnala decessi. Minimi, rispetto ai giorni scorsi, anche i nuovi contagi, 584 quelli registrati, su 5.972 tamponi lavorati. Per un tasso che è del 9,7 percento. Solo le province di Bari e Lecce presentano contagi con numeri a tre cifre, rispettivamente 203 e 125 nuovi casi. Nelle altre province i casi riportati sono 44 nella Bat, 62 nel brindisino, 77 nel foggiano e 69 nel tarantino. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 2 casi la provincia di residenza non è nota. In lieve discesa il numero complessivo dei contagiati in tutta la regione, 43.122 (76 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi sono invece in leggera risalita, 363 (+5) mentre rima ne invariato quello dei pazienti in terapia intensiva, 20. Sono 660 i guariti nelle ultime 24 ore.