Da oggi via i gozzi dai pontili comunali nel porto di Giovinazzo

La «questione» porto di Giovinazzo continua a essere presente su tutti i giornali. Oggi dovrebbe essere il giorno fatidico: quello della rimozione dei gozzi e delle imbarcazioni dai pontili, secondo quanto recita la diffida della Capitaneria di Porto e l’ordinanza del Comune. Alcune barche sono state spostate, altre ancora no. Come finirà? Il sindaco Tommaso Depalma ha cercato di prendere tempo, è andato a colloquio con il Contrammiraglio Leone per cercare una soluzione. Soluzione che non è mai stata all’ordine del giorno nei passati 10 anni, un lungo periodo trascorso senza nessun atto emesso per fare chiarezza su una vicenda che sta avendo un epilogo non semplice per i proprietari delle barche e per l’immagine di quello scorcio del borgo antico di cui Cala Porto è parte integrante. Si troveranno soluzioni in queste poche ore? A che è servito presentare un piano regolatore del porto che verrà, con ipotetiche navi da crociera e turisti facoltosi per le vie di Giovinazzo se non si è stati capaci di riservare ai gozzi un degno attracco?