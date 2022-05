Continua ad arretrare la circolazione del Covid in Puglia

Nessun decesso in Puglia. È questa la buona notizia di oggi. Tutti gli indicatori continuano a segnare l’arretramento del Covid 19, a cominciare dal numero dei contagi che oggi sono 1.184, rilevati dai 12.209 test somministrati. Con un tasso che è del 9,6 percento. Nella provincia di Bari i casi rilevati sono 402, nella Bat 73, in provincia di Brindisi 126, in Capitanata 151, in provincia di Lecce 256 e in quella di Taranto 164. Altri 8 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 4 casi la provincia di residenza non è nota. Complessivamente i casi ancora attivi nella regione sono 43.198 (655 in meno rispetto a ieri), di questi 358 sono i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (-1), e 20 in terapia intensiva (-1). Sono 1.839 i guariti nelle ultime 24 ore.