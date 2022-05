Sono passati 30 anni dalla strage di Capaci, l’attentato in cui morirono Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Quel 23 maggio del 1992 il presidio giovinazzese di Libera intitolato a Michele Fazio, vittima innocente di mafia, vuole ricordare quella strage mafiosa con una manifestazione commemorativa che si terrà domani in piazza Vittorio Emanuele dalle 18,30 alle 19,30. «Nel ricordo di falcone e Borsellino» il titolo dato alla manifestazione. Con cui il presidio di Libera vuole ricordare anche tutti i servitori dello Stato periti in attentati mafiosi.