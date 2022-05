Dimezzati in una settimana i casi di Covid in Puglia

Continua ad arretrale la circolazione del Covid 19 in Puglia. In una settimana i casi si sono dimezzati e l’incidenza del contagio è sotto la soglia di allerta. I casi riportati oggi sono 1.632 rilevati dai 13.121 test effettuati. Per un tasso che scende al 12,4 percento. Nessuna provincia presenta più cifre a quattro cifre per i nuovi contagi, a partire da quella di Bari che nelle ultime 24 ore ha registrato 604 nuovi casi. La Bat ne riporta 114, la provincia di Brindisi 132, quella di Foggia 196, il leccese 328 e il tarantino 229. Altri 19 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 10 casi la provincia di residenza non è nota. Si devono però contare ancora 3 decessi. Complessivamente i casi attualmente positivi in Puglia sono 43.853 (-1.015 rispetto a ieri), di cui 359 sono ricoverati nei reparti Covid degli ospedali regionali (-22) e 21 nelle terapie intensive (+1). I guariti nell’ultima giornata sono stati 2.644.