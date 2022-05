IL Covid a Giovinazzo arretra ma non si conosce il numero puntuale dei contagiati

L’ultimo dato disponibile sull’andamento del Covid 19 a Giovinazzo risale al 13 aprile. A quella data i giovinazzesi positivi al virus erano 422. Dal quel giorno non ci sono stati più aggiornamenti, gli unici dati disponibili continuano a essere quelli pubblicati settimanalmente dal bollettino della Asl Bari. E da quel bollettino si apprende che nella settimana tra il 9 e 15 maggio ci sono stati 64 nuove infezioni. Circa la metà di quanti se ne contarono, 126, nei 7 giorni precedenti. Scende anche il tasso di contagiosità che risulta essere dopo diverse settimane, più basso rispetto alla media provinciale, così come in termini percentuali, Giovinazzo risulta essere «meno contagiosa» rispetto alle città limitrofe. Anche in questo caso dopo diverse settimane. Sempre dal bollettino della Asl Bari si apprende che 235 persone fragili oppure ultraottantenni hanno ricevuto la quarta dose del vaccino. È una fase della campagna vaccinale che va ancora a rilento, ma che bisognerebbe rilanciare per metter al sicuro quella parte della popolazione, cardiopatici, diabetici, pazienti oncologici, ma ance grandi anziani, che rischia più di altri conseguenze da nuove infezioni.