Rischio incendi: pubblicata l’ordinanza del sindaco

Il sindaco Tommaso Depalma ha firmato una ordinanza finalizzata alla prevenzione del rischio incendi, in particolare nei campi, quelli incolti soprattutto, a tutela della incolumità dei cittadini. Un rischio particolarmente alto nel periodo di maggior caldo, che va dal 15 giugno al 15 settembre. L’ordinanza vieta una serie di comportamenti considerati a rischio sia da parte dei proprietari di suoli e semplici cittadini impegnati in attività che hanno a che fare con materiali combustibili. Per questo l’ordinanza impone ai proprietari, gestori o conduttori di suoli agricoli, a bonificare i cigli stradali «mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e sterpaglie». Le ammende previste per chi non dovesse ottemperare all’ordinanza vanno dai 1.032 euro a 10.329 euro.