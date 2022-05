«Libera» propone un manifesto per un’etica di responsabilità

Il presidio di «Libera», intitolato a Michele Fazio, scende in campo. Per le amministrative del 12 giugno ha messo a punto un «Manifesto per un’etica di responsabilità» rivolto a tutti i candidati sindaco e candidati consiglieri. Ma anche agli elettori che con il loro voto possono determinare l’indirizzo degli amministratori verso azioni di partecipazione alla «costruzione del futuro della città e monitorare le azioni del governo», scegliendo con cura i propri rappresentanti. L’invito è quello di un serio e concreto impegno sui temi cari al Libera, come la socialità, l’inclusione, la prevenzione, il contrasto al gioco d’azzardo e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il manifesto ripercorre quello promosso negli scorsi anni dall’Azione Cattolica e dalla Diocesi.

«Crediamo – si legge nel manifesto - che una politica basata sulla responsabilità etica, gestita con trasparenza e competenza, previene e contrasta mafia e corruzione. Questo impegno determina, a nostro avviso, la vera ricchezza e bellezza di una comunità. La nostra città attualmente esige il rispetto di profonde innovazioni: il rispetto di ogni cittadino dell'ambiente in cui vive, il rispetto dei diritti di tutte le persone, il rispetto delle diversità, la non erogazione di privilegi a favore di parenti ed amici da parte di chi ci governa e la non accettazione di tali privilegi da parte dei cittadini stessi perché questo nega l'affermazione dei diritti. In una fase cruciale di rilancio degli investimenti pubblici, con il manifesto per un’etica della responsabilità, Libera propone un’agenda contenente alcuni punti qualificanti per i programmi dei candidati, con richieste di impegni concreti e verificabili nelle Amministrazioni locali, attraverso la partecipazione ed il monitoraggio civico dei cittadini e delle reti sociali ed educative».

La politica che include, che non promette ma che promuove, sono questi i temi cari a Libera e sono i temi che il presidio vorrebbe vedere ascritti nei programmi del candidati al governo della città.