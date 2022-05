Covid: in discesa il numero dei positivi al virus ma ancora 6 decessi

Tutti i contatori del Covid 19 sono in discesa. Tranne quello dei decessi, oggi altri 6 morti, che portano il totale, da inizio pandemia, a 8.439. E’ in discesa il numero dei positivi rilevati oggi, 1.761, su 14.009 testa effettuati, pari al 12,5 percento. D conseguenza scende il numero dei nuovi contagi nella provincia di Bari che ne riporta 618, nella Bat, con 127, la provincia di Brindisi ne segnala 142, la Capitanata 224, la provincia di Lecce 365 e quella di Taranto 258. Altri 15 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 12 casi la provincia di residenza non è nota. Il dato aggiornato dal bollettino quotidiano divulgato dalla Regione riporta di 44.868 attualmente positivi. Con 381 ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (-14), e 20 in terapia intensiva (-2). A guarire nelle ultime 24 ore sono stati in 2.468.