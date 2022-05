Telesoccorso e telemedicina: in arrivo nuovi dispositivi elettronici per gli anziani

Braccialetti elettronici per il telesoccorso per anziani. Un nuovo servizio che l’ambito territoriale sociale Giovinazzo – Molfetta mette a disposizione degli anziani per le richieste di aiuto. In realtà si tratta di un potenziamento dei dispositivi già sperimentati precedentemente. I vecchi dispositivi avevano un raggio d’azione limitato all’abitazione o nelle immediate vicinanze di esse. I nuovi e di ultima generazione, hanno le fattezza di un orologio, hanno peculiarità che consentono di fare e ricevere telefonate, possono emettere un segnale sonoro di SOS, e in caso di attivazione entrano in contatto con la centrale di emergenza e contemporaneamente con i numeri telefonici dei congiunti. Inoltre hanno all’interno un GPS capace di far risalire alla posizione dell’utente e sensori in grado di misurare i parametri di salute come il battito cardiaco, la pressione sanguigna e altre applicazioni che ne fanno un oggetto unico nel suo genere. Saranno 120 i braccialetti da distribuire agli anziani (erano 50 quelli della prima versione) per migliorare e consentire una più vasta gamma di servizi a disposizione non solo degli anziani non autosufficienti. Il gestore tecnologico, già impegnato nel telesoccorso e telemedicina in Basilicata, Calabria, Lombardia e Alto Adige, oltre che con AUSL Napoli, Modena e Aosta, collabora con il campus biomedico di Roma e avrà in gestione il servizio per i prossimi 12 mesi. «Siamo soddisfatti per questa iniziativa avviata da tempo – ha affermato l’assessore alle Politiche Sociali, Michele Sollecito - Ora raddoppiamo il numero di dispositivi a disposizione e al contempo miglioriamo la dotazione tecnologica andando incontro alle esigenze delle famiglie e degli anziani».