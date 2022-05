Meno posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali pugliesi

Poco meno del 12 percento. Questo è il tasso di positività registrato oggi in Puglia. Un dato rilevato dai 15.638 test effettuati da cui sono emersi 1.868 (-20) nuovi casi. Numeri assoluti in discesa che contrastano con quello dei decessi, 13 nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio i casi emersi oggi sono 650 in provincia di Bari, 127 nella Bat, 146 in provincia di Brindisi, 243 in Capitanata, 394 in provincia di Lecce e 293 in quella di Taranto. Altri 11 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 4 casi la provincia di residenza non è nota. Migliora la situazione nei reparti Covid degli ospedali pugliesi. Sono 395 i pazienti assisti nelle corsie di medicina generale (-26), e 22 in terapia intensiva (-5). Da inizio pandemia le persone giudicate guarite sono 1.062.813.