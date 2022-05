Emergenza cinghiali. Subito un piano per l’abbattimento selettivo

Automobili danneggiate dall’impatto, campi devastati, aggressioni alle persone, e adesso anche la possibile trasmissione della peste suina. In una sola parola, cinghiali. Una specie suina molto prolifica che per nutrirsi abbandona le aree interne e si avvicina alle città. Da tempo la Coldiretti Puglia ha lanciato l’allarme chiedendo «provvedimenti decisivi e una assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni regionali». In Puglia si stima ci siano 250mila cinghiali e il loro numero cresce esponenzialmente. In molti casi la popolazione residente nelle zone periferiche delle città, vivono la presenza dei cinghiali come una vera e propria emergenza, che secondo la maggioranza delle persone intervistate dalla stessa Coldiretti, pensa che l’abbattimento selettivo possa essere una soluzione per contenere il loro numero. Secondo l’associazione di categoria dalla Regione Puglia non è arrivata nessuna risposta circa la necessità di adottare un regolamento che consenta agli iscritti all’Albo regionale dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione di poter intervenire. «Serve responsabilità delle Istituzioni per un intervento immediato di contenimento della popolazione dei cinghiali, perché è necessaria la loro riduzione numerica – afferma Coldiretti Puglia - attraverso le attività venatorie, le azioni di controllo della legge 157/92 con l’articolo 19 e le azioni programmabili nella rete delle aree protette e anche nei centri abitati». La stima dei danni subiti dalle colture agricole a causa dei cinghiali, è di circa 20milioni di euro l’anno, ma c’è anche «la compromissione dell’equilibrio ambientale, dei vari ecosistemi in aree di pregio naturalistico con perdita di biodiversità sia animale che vegetale». C’è poi il rischio della diffusione di malattie come la peste suina, che se non è trasmissibile all’uomo, può essere letale per altri animali. L’identikit del cinghiale, dice che è un animale che può raggiungere i 180 centimetri di lunghezze e i 2 quintali di peso. Inoltre ha zanne lunghe anche 30 centimetri, una vera arma di difesa le cui conseguenze possono essere anche letali persino per l’uomo, e attrezzo per scavare il terreno alla ricerca di cibo e devastare per questo intere aree.