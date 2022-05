Il Covid circola meno in Puglia, ma aumentano i decessi

Numeri più contenuti oggi sul fronte del Covid 19 in Puglia. I casi registrati sono 1.888 su 15.818tamponi lavorati. Per un tasso che scende all’11,9 percento. I casi rilevati nella provincia di Bari sono 665, nella Bat 130, in provincia di Brindisi 174, in quella di Foggia 259, nel leccese 400 e nel tarantino 244. Altri 10 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 6 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 9 decessi nelle ultime 24 ore. Complessivamente i contagiati dal virus nella regione sono 86.616 (-1.191 rispetto a ieri). In discesa anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, oggi 421 (-12), e quello dei pazienti in terapia intensiva, 27 (-1). Sono 3.070 i guariti nelle ultime 24 ore.