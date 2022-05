Covid: 14 decessi e 3.355 nuovi casi in Puglia

Effetto martedì sul Covid 19 in Puglia, con i dati che sembrano essere tutti al rialzo. A cominciare dai decessi che nella giornata odierna sono 14. In nuovi casi registrati dopo il fine settimana sono 3.355, emersi dai 21.229 test effettuati. Pari al 15,8 percento. La sola provincia di Bari segna più di mille nuovi contagi, 1.176 per l’esattezza, mentre le altre province segnano rialzi più contenuti. A cominciare dalla Bat che riporta 205 nuovi contagi, la provincia di Brindisi 304, la Capitanata 438, la provincia di Lecce 685 e quella di Taranto 501. Ancora 30 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 16 casi la provincia di residenza non è nota. Continua a scendere il numero complessivo dei positivi al Covid, oggi se ne contano 87.807 (1.247 in meno rispetto a ieri). Di questi 433 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (-18) e 28 (+3) in terapia intensiva. Sono invece 4.588 i guariti nelle ultime 24 ore.