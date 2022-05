Fondi PNRR: più finanziamenti per i Servizi Sociali

Sono stati tutti accolti e finanziati i tre progetti presentati dal Comune di Molfetta, nell’ambito AVVISO 1/2022 – PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, sia in qualità di Capo fila di ambito Molfetta/Giovinazzo, sia in qualità di Capofila di Ambiti aggregati con i Comuni di Modugno, Bitetto Bitritto e Comuni di Bitonto, Palo del Colle e Comuni Corato, Ruvo e Terlizzi. Complessivamente i tre progetti sono stati finanziati per oltre un milione e seicentomila euro.

Nello specifico:

Ø 710.000 euro sono stati concessi per il progetto di Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea ATS Molfetta Giovinazzo e Comuni Modugno, Bitetto Bitritto; capofila Molfetta sovrambito;

Ø 715.000 euro per i Percorsi di autonomia per persone con disabilità ATS Molfetta/Giovinazzo;

Ø 210.000 euro per la Prevenzione del fenomeno del burn-out per gli operatori dei Servizi Sociali, ATS Molfetta/Giovinazzo, Comuni di Modugno, Bitetto Bitritto e Comuni di Bitonto, palo del Colle e Comuni Corato, Ruvo e Terlizzi.

Premiata la qualità della rinnovata Socialità del Comune di Molfetta, apprezzata tanto da essere capofila di altri ambiti per la capacità dimostrata in questi anni. A partire dal prossimo anno Molfetta quindi si arricchisce di nuovi servizi alla persona a partire dalla condizioni di maggiore fragilità.