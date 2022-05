La circolazione del Covid in Puglia continua ad arretrare

Scende al 10 percento il tasso di positività al Covid in Puglia. Su 8.127 temponi effettuati sono emersi 814 nuovi casi, con alcune province che presentano numeri a due cifre. Come la Bat, con i suoi 42 nuovi contagi, la provincia di Brindisi, con 89 casi, la provincia di Taranto con 71 casi. Anche le altre province segnano un forte arretramento del virus a cominciare dal quella di Bari con 293 contagi, quella di Foggia con 110 casi e il leccese con 202 casi. Altri 6 contagiati sono residenti fuori regione, per un ulteriore caso la provincia di residenza non è nota. Scende drasticamente anche il numero dei decessi, oggi una sola vittima. Rimane stabile il numero complessivo dei pugliesi positivi al Covid, 89.054 (11 in meno rispetto a ieri), mentre scende a 451 quello dei ricoverati nei reparti di medicina generale (-11). Invariato il numero dei pazienti assistiti nei reparti di terapia intensiva, 25. È di 824 il numero dei guariti nelle ultime 24 ore.