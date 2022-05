Presentata la BMW i4, il gioiello full elettrico della casa tedesca

La sostenibilità, il mare. Sono queste le motivazioni che hanno fatto scegliere Maldarizzi, uno dei principali operatori del mercato automobilistico, quale location Giovinazzo, per presentare la «i4», la nuova nata in casa BMW, completamente elettrica. Tanta gente e tanta curiosità sabato sera per scoprire nel corso dell’evento le linee della «i4», un’auto che si presenta con un design inconfondibile che unisce eleganza e comfort, ma che soprattutto fa della tecnologia avanzata e della connettività i suoi punti di forza. 590 chilometri di autonomia, tempi di ricarica ridotti, con recuperi dell’energia di frenata che assicurano un’autonoma maggiore. Tutto questo si aggiunge all’affidabilità che la casa tedesca ha sempre saputo offrire. Il futuro è cominciato, è partito da Giovinazzo per raggiungere tutte le strade del mondo senza emissioni nocive.