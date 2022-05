Covid: 1.723 nuovi casi e 3 decessi in Puglia

Il tasso di positività al Covid 19 rimane al 13,5 percento, ma per effetto del minor numero di test somministrati, 12.688, i casi rilevati scendono a 1.723. Praticamente dimezzati i nuovi casi registrati nella provincia di Bari, 588 quelli odierni, nella Bat 101, in provincia di Brindisi 139, in quella di Foggia 196, in provincia di Lecce 391 e nel tarantino 289. Altri 17 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 2 casi al provincia di residenza non è nota. SI continuano a registra decessi, sono 3 nelle ultime 24 ore. Continua la discesa, ormai costante, del numero complessivo dei contagiati in Puglia. Il contatore è sceso a 89.065 (-704 rispetto a ieri) di cui 462 ricoverati nei reparti di medicina generale (-8), e 25, come ieri, in terapia intensiva. Sono 2.424 i contagiati risultati guariti nelle ultime 24 ore.