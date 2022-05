Covid: il tasso di positività è al 13,7 percento in Puglia

Continua la discesa del tasso di positività al Covid 19 in Puglia. Oggi si attesta al 13,7 percento, un dato rilevato dai 2.296 casi registrati su 16.732 test somministrati. Tutte le province pugliesi segnano oggi meno di mille casi quotidiani, a cominciare da quella di Bari che riporta 799 nuovi contagi. La Bat riporta 147 casi, la provincia di Brindisi 223, la provincia di Foggia 260, quella di Lecce 494 e il tarantino 345. Altri 20 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 8 casi la provincia di residenza non è nota. Si devono purtroppo contare ancora 7 decessi. Scende ancora il numero complessivo dei positivi al virus, oggi sono 89.769 (-1.136 rispetto a ieri), di questi 470 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (-13), e 25 in terapia intensiva (+2). 3.425 sono i guariti nelle ultime 24 ore.