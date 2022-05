A Giovinazzo retrocede la circolazione del Covid

Sono orami più di tre settimane che non si hanno notizie ufficiali sul numero dei positivi presenti a Giovinazzo. Le uniche notizie sono quelle divulgate dal bollettino settimanale della Asl Bari e riguardano sempre la settimana appena trascorsa. Il report diffuso ieri riporta di 126 casi rilevati nella settimana tra il 2 e l’8 maggio, 57 contagiati in meno rispetto alla settimana precedente. In linea con i dati di tutta la provincia che vede scendere il tasso di contagiosità del Covid 19 del 21,5 percento, attestandosi a 630 casi su 100mila abitanti. Giovinazzo rimane leggermente al di sopra della media provinciale, comunque in netta discesa rispetto a quanto rilevato nei sette giorni precedenti all’ultimo rilevamento. Ciò che stenta a decollare è la somministrazione della quarta dose destinata agli ultraottantenni e ai pazienti fragili. Sono infatti solo 127 gli utenti che hanno voluto sottoporsi alla seconda dose booster. Una ritrosia, in molti aspetterebbero il prossimo autunno per la somministrazione, che è in linea con il dato nazionale.