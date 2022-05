Covid: 2.599 nuovi casi e 9 decessi in Puglia

Rimangono stabili i numeri dei ricoverati negli ospedali pugliesi con una percentuale di ammalati di Covid 19 che è più alta rispetto alla media nazionale. Nonostante qualche lieve calo. Sono 483 i pazienti assistiti nei reparti di medicina generale (-15 rispetto a ieri) e 23 in terapia intensiva (-3). Più marcato il calo del numero complessivo dei positivi al coronavirus, 90.905 quelli riportati dal bollettino odierno diffuso dalla Regione (-578). I dati odierni riportano di 2.599 nuovi casi rilevati da 17.542 tamponi effettuati. Per un tasso di positività che è del 14,8 percento. Nella provincia di Bari i casi registrati sono 873, nella Bat 142, in provincia di Brindisi 246, in quella di Foggia 308, nel leccese 572, nel tarantino 423. Altri 27 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 8 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 9 decessi. Sono 3.123 i guariti nelle ultime 24 ore.