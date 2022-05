Maldarizzi presenta a Giovinazzo la nuova BMW i4

Nasce BMW i4, Linee fluide, tecnologia intuitiva, performance da vera sportiva, versatilità da Gran Coupé 100% elettrica. È questa la nuova BMW i4. La nuova nata della casa automobilistica tedesca sarà presentata, nel corso di un evento unico, a Giovinazzo domani alle 19 davanti all’«Opa Opa on the beach» in via Messere. Design inconfondibile, eleganza e comfort, tecnologia avanzata e connettività, esperienza di guida potente e divertente, tre modalità di guida selezionabili, queste le caratteristiche dell’auto che ha un’autonomia fino a 590 chilometri con uno stile da Gran coupé e con il comfort di guida da berlina con le più moderne funzionalità. Grazie alla Combined Charging Unit è possibile l’utilizzo di stazioni di ricarica rapida a corrente continua con una potenza fino a 200 kW, l’autonomia può essere aumentata fino a 164 km in soli 10 minuti. A presentare la nuova BMW è Maldarizzi Automotive, una delle più importanti realtà del mercato automobilistico italiano con sedi in Puglia e Basilicata. Per accedere all’evento è richiesta la registrazione all’indirizzo https://bit.ly/3rZNJPM. La serata sarà allietata dalla musica elettronica del duo tedesco «Session Victim» con la direzione artistica del «Polifonic», in un luogo dove «i suoni prendono vita fondendosi in armonia con il territorio e dando forma a molteplici trame sensoriali».