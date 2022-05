Oltre un milione i guariti dal Covid in Puglia

Supera il milione il numero delle persone guarite dal Covid 19 in Puglia. Oggi sono 1.002.284 gli immunizzati, 3.256 in più rispetto a ieri. Continua anche la discesa dei numeri del contagio, 2.880, su 17.976 test effettuati. Con un tasso di contagiosità che è del 16 percento. I nuovi casi registrati sono 1.090 nella provincia di Bari, 163 nella Bat, 261 in provincia di Brindisi, 326 in Capitanata, 536 in Provincia di Lecce e 469 nel tarantino. Altri 27 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 8 casi la provincia di residenza non è nota. Scende lievemente anche il numero degli attualmente positivi, sono 91.438 (285 in meno rispetto a ieri). Di questi 498 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (-7), e 26 nelle terapie intensive (-2). Quello che rimane alto è il numero dei decessi, nelle ultime 24 ore sono stati 9 gli ammalati deceduti.