Vicino a quota 100mila il numero dei guariti dal Covid da inizio pandemia

Se la circolazione del Covid 19 in Puglia appare sotto controllo, la situazione nei reparti dedicati ai contagiati dal visus non accenna a migliorare, con la Regione che rimane per i ricoveri, al di sopra della media nazionale per i post letto occupati. Nonostante i numeri siano altalenanti, con il bollettino odierno che riporta di 505 pazienti assistiti nei reparti ordinari (-12 rispetto a ieri), e 28 in terapia intensiva (-2). I nuovi contagi registrati oggi, sono 2.673 si 18.478 test effettuati. Il tasso di contagiosità è del 14,4 percento. La provincia di bari segna 990 nuovi casi, la Bat 140, la provincia di Brindisi 250, quella di Foggia 339, il leccese 564 e il tarantino 352. Altri 26 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 12 casi la provincia di residenza non è nota. I decessi sono 8. Sono 91.823 gli attualmente positivi in Puglia (979 in meno rispetto alle 24 ore precedenti), mentre è vicino a quota 100mila il numero dei guariti dal coronavirus da inizio pandemia, 3.644 in un solo giorno.