In Puglia sventolano 18 bandiere blu

La Puglia con le sue 18 bandiere blu, una in più rispetto allo scorso anno, è seconda in Italia per le acque di balneazione e le spiagge. Lo ha annunciato la Fee, una Ong internazionale che ha sede in Danimarca e che è presente in Italia dal 1987. I criteri di assegnazione delle bandiere blu, vanno ovviamente dalla qualità delle acque di balneazione, ma riguardano anche l’efficienza della depurazione e la gestione dei rifiuti, le aree pedonali, le piste ciclabili e l’arredo urbano, i servizi in spiaggia, le arre verdi, l’abbattimento delle barriere architettoniche. E ancora le strutture alberghiere, i servizi di pubblica sanità e utilità, le informazioni turistiche, la pesca sostenibile, le certificazioni ambientali. Insomma ad ogni bandiera blu corrisponde il complesso governo dell’intero territorio. In questa speciale classifica quest’anno sono entrate Castro e Ugento, in provincia di Lecce e Rodi Garganico. Ma sono uscite le Isole Tremiti e Otranto. Le spiagge premiate con la bandiera blu sono in maggioranza nel Salento e Gargano. In provincia di Bari Monopoli con 3 delle sue spiagge e Polignano con 4. Le più vicine a Giovinazzo sono 2 spiagge biscegliesi.