Covid: in Puglia 4.114 casi e 7 decessi

Più tamponi, 21.754 quelli somministrati nelle ultime 24 ore, e più nuovi casi di positività al Covid 19. Oggi sono 4.114 i contagiati, per un tasso che risale al 18,9 percento. È quello che riporta il bollettino regionale sull’andamento del virus in Puglia. I casi registrati dalla provincia di Bari sono 1.445, dalla Bat 239, dalla provincia di Brindisi 368, da quella di Foggia 482, nella provincia di Lecce i nuovi contagi sono 846, in quella di Taranto 691. Ancora 33 casi riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 10 casi la provincia di residenza non è nota. Il numero dei decessi continua a essere alto, sono 7 nelle ultime ore. Continua la discesa del numero degli attualmente positivi, 92.802, grazie agli 887 casi in meno rispetto a ieri. Scende anche il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, sono 517 (-9) ma torna a salire quello degli assistiti in terapia intensiva, sono 30 (+5). Da inizio pandemia sono 995.560 gli immunizzati, 4.985 in un solo giorno.