Un’altalena in villa è danneggiata

Succede di frequente. Per i lettori anche una piccola testata giornalistica come la nostra è servizio pubblico. Ci segnalano disservizi, atti di inciviltà, ma anche situazioni che potenzialmente possono essere pericolose. Come ad esempio le condizioni di una delle giostrine nella villa comunale, una altalena per la precisione, che ha un supporto d’appoggio tranciato. Questo potrebbe significare un crollo della struttura con grande pericolo per i bambini che la usano.