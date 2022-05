La pillola contro il Covid 19 sarà distribuita anche dalle farmacie del territorio

Il farmaco anti - covid «Paxlovid» in Puglia sarà distribuito agli utenti dalle farmacie del territorio e non più solo dagli ospedali. Si aggiunge un nuovo tassello alla lotta e alla cura del virus. Il farmaco per uso orale, potrà essere prescritto dallo specialista e dal medico di base. Potranno usarlo quei pazienti che manifestano i sintomi del coronavirus e che sono a maggior rischio verso la progressione del coronavirus in forme più severe per patologie preesistenti. L’assunzione è consigliata nei primissimi giorni dalla insorgenza dei sintomi. La distribuzione in farmacia, dietro prescrizione medica è totalmente gratuita. Il farmaco è prescrivibile agli adulti e la terapia ha una durata di 5 giorni.