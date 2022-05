Covid: altri 1.209 casi e 4 decessi in Puglia

Come ogni lunedì i numeri del Covid 19 in Puglia sono più contenuti. Il bollettino quotidiano infatti, informa che i casi registrati sono 1.209 su 9.166 tamponi. Anche il tasso di positività scende al 13 percento. Nel dettaglio i nuovi casi sono 432 in provincia di Bari, 64 nella Bat, 140 in provincia di Brindisi, 134 in quella di Foggia, 279 in provincia di Lecce e 147 nel tarantino. Altri 9 casi si riferiscono a residenti fuori regione, per ulteriori 5 casi la provincia di residenti non è nota. Più contenuto anche il numero dei decessi, 4, un evento questo che accompagna quotidianamente il bollettino regionale e che non accenna a fermarsi. Gli attualmente positivi in Puglia sono 93.689 (solo 64 in meno rispetto a ieri), di cui 526 sono i ricoverati nei reparti di medicina generale e 25 i pazienti assistiti nelle terapie intensive. Situazione invariata rispetto alle 24 ore precedenti, ma che fanno rimanere la Puglia al di sopra della media nazionale per l’occupazione dei posti letto. Sono in 1.296 coloro i quali dopo aver contratto il virus sono risultati negativi al tampone di controllo.