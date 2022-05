In via di risoluzione la crisi dell’ex Om Carrelli

Sono diversi i giovinazzesi che hanno lavorato per la Om Carrelli, industria entrata in crisi e chiusa da svariati anni. Per loro, come per tutti gli altri colleghi, si riaffaccia la speranza di una vita dignitosa con il lavoro. E la speranza è nell’accordo sottoscritto, nella sede della presidenza della Regione tra le organizzazioni sindacali Cisl, Cgil e Uil, con la società Selectika Srl, azienda che opera nella elezione dei rifiuti di imballaggi, secondo il quale già dal primo giugno saranno operatici i primi 12 operai. Saranno tutti assunti con contratto a tempo indeterminato part time al 50 percento. Secondo il cronoprogramma sottoscritto, altri 88 operai saranno assunti con le stesse modalità entro il secondo trimestre del 2023. «Queste prime assunzioni – ha affermato il presidente della task force Leo Caroli che ha lavorato per arrivare all’accordo sottoscritto e che è stato sempre vicino alle maestranze della ex Om - hanno una duplice formidabile valenza. Da un lato corroborano la fiducia dei lavoratori dell'ex Om che vedono coronare la loro battaglia storica. Dall'altro, rappresenta un positivo segnale per gli esuberi delle altre aziende in crisi. Nuovi processi di industrializzazione sono possibili e la Regione Puglia è saldamente al loro fianco per realizzarli. Intanto, 21 ex OM sono già impegnati in tirocini formativi presso l’Amiu: imparano un nuovo lavoro e si preparano a quello nuovo. Anche questa è una bella notizia».