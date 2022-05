Il Covid 19 in Puglia continua ad arretrare

Poco più di 2ila nuovo contagi su 13.680 test effettuati e 3 decessi. Questo riporta il bollettino odierno sulla diffusione del Covid 19 in Puglia. Per un tasso di contagiosità che si attesta ancora al 15 percento. Tutte le province pugliesi sono sotto quota mille nei nuovi contagi. A cominciare dall’area metropolitana di Bari che segna 756 casi, la Bat 119, la provincia di Brindisi 230, quella di Foggia 208, il leccese 421 e il tarantino 314. Altri 7 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 12 casi la provincia di residenza non è nota. Continua costante la discesa del numero dei attualmente positivi, oggi sono 93.753 (-901 rispetto a ieri). Di questi 526 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (-4) e 25 in terapia intensiva (-2). Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è di 2.955.