Prima il sorvolo dei velivoli dell’Aeroclub di Bari, poi il passaggio della bandiera Tricolore e la simulazione del soccorso in mare di un disperso. E ancora la simulazione del reparto aeronavale della Guardia di Finanza del contrasto in mare dei traffici illeciti e infine loro, le Frecce Tricolori. La Pattuglia Acrobatica Nazionale, nella sua prima uscita ufficiale della stagione 2022, ha saputo, come sempre, far rimanere con il naso all’insù migliaia di spettatori. In 40mila secondo una stima hanno affollato il tratto di costa tra Giovinazzo e Molfetta, luogo dell’esibizione delle «Frecce». Spettacolo unico, che unisce abilità e professionalità, di una Pattuglia famosa in tutto il mondo. Nella galleria fotografica alcuni scatti a ricordo dell’evento.