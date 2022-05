Un Tricolore lungo chilometri

Sallustio, Abbadessa, Carbonara e Dellaquila chiudono al sesto posto nelle Final Six di Folgaria Le foto

L’Iris chiude al sesto posto le Final Six scudetto che si sono svolte a Folgaria in Trentino. Un risultato soddisfacente per la società, l’anno scorso aveva chiuso al quarto posto, che si è confermata per il secondo anno consecutivo tra le migliori squadre