Meno di 3mila i nuovi casi di Covid registrati oggi in Puglia

Scende sotto quota 3mila il numero odierno dei positivi al Covid 19. Il bollettino regionale riporta di 2.949 nuovi casi su 19.469 test effettuati. Per una tasso è del 15 percento. L’area metropolitana di Bari riporta di 1.028 contagi, la Bat 172, la provincia di Brindisi 317, la Capitanata 373, la provincia di Lecce 531 e quella di Taranto 482. Altri 29 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 17 casi la provincia di residenza non è nota. Si devono contare ancora 9 decessi. Le persone attualmente positive in Puglia sono 94.654 (-1.454 rispetto a ieri), di queste 530 sono ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+5) e 27 nelle terapie intensive (+1). I guariti nelle ultime 24 ore sono 4.394.