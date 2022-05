La Pattuglia Acrobatica ha fatto le prove generali

Prove generali per le Frecce Tricolori nei cieli di Giovinazzo e Molfetta. Nessun Tricolore svelato, questo pomeriggio, solo fumogeni bianchi per un programma ridotto, per un antipasto che non ha tradito le aspettative. Domani dalle 16 il piatto forte di una manifestazione acrobatica che per oltre un’ora costringerà gli spettatori a rimanere con il naso all’insù.