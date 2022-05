A Giovinazzo 183 casi di positività in una settimana

Da oltre due settimane non si hanno notizie circa il numero complessivo dei giovinazzesi positivi al Covid 19. Gli unici dati disponibili sono quelli settimanali diffusi dalla Asl Bari che riporta dei contagi registrati in sette giorni. Proprio questi dati riportano che nella settimana tra il 25 aprile e primo maggio, i casi registrati a Giovinazzo sono 183. Nella settimana precedente erano 213. Un calo che è allineato con i dati provinciali e regionali, ma con una incidenza che rimane più alta rispetto ai comuni limitrofi. In crescita il numero delle quarte dosi di vaccino somministrate ai fragili e agli ultra ottantenni. È stata superata quota cento, 109 per l’esattezza, ma come in tutta la provincia, questa fase della campagna vaccinale appare essere a rilento.